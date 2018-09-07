В Федоровском районе подрались два собутыльника

В Отдел МВД России по Федоровскому району поступило сообщение от местной жительницы. Она сообщила о том, что в ее доме между приятелями произошла драка. В результате конфликта 35-летнего мужчину доставили в центральную районную больницу



По предварительным данным, мужчина пришел в гости к своей давней знакомой, проживающей в деревне Кузьминовка. Через некоторое время 29-летняя хозяйка на пороге своего дома встретила еще одного знакомого. Компания решила отметить встречу горячительными напитками. В ходе распития спиртного, возникшая между мужчинами ссора переросла в драку. Один из гостей несколько раз ударил второго. Медики констатировали телесные повреждения.



В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Им оказался 35-летний житель деревни. Мужчина признал свою вину.



В настоящее время сотрудниками полиции Отдела МВД России по Федоровскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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