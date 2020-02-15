В Бураевском районе бывший уголовник попал в больницу за оскорбление другого зэка
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В Отдел МВД России по Бураевскому району поступило сообщение от медиков центральной районной больницы о доставлении к ним 32-летнего жителя села Тепляки. Врачи диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки и плеча.
Следственно-оперативной группой установлены обстоятельства произошедшего. В полицию доставлен ранее судимый за кражу и вымогательство 39-летний местный житель. Входе осмотра места происшествия изъят нож.
Мужчина дал признательные показания.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 111 УК РФ. Мужчина задержан.
Источник: МВД по Башкирии
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