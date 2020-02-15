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В Бураевском районе бывший уголовник попал в больницу за оскорбление другого зэка

Добавлено: 15.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бураевский район
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В Бураевском районе бывший уголовник попал в больницу за оскорбление другого зэка

В Отдел МВД России по Бураевскому району поступило сообщение от медиков центральной районной больницы о доставлении к ним 32-летнего жителя села Тепляки. Врачи диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки и плеча.

Следственно-оперативной группой установлены обстоятельства произошедшего. В полицию доставлен  ранее судимый за кражу и вымогательство 39-летний местный житель. Входе осмотра места происшествия изъят нож.

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По предварительной информации, потерпевший и подозреваемый совместно распивали спиртные напитки в компании приятелей на квартире у подозреваемого. Друзьями они по отношению друг к другу не являлись и между ними быстро разгорелся конфликт из-за оскорблений. Оба участника конфликта являются ранее судимыми и отбывали наказание в местах лишения свободы. 32-летний житель села Тепляки обронил высказывание в сторону оппонента, которое сильно того задело, и по понятиям в определенном кругу является крайне оскорбительным. Обидевшийся мужчина схватил нож и нанес удары в грудь и в плечо оскорбившего его собутыльника.

Мужчина дал признательные показания.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 111 УК РФ. Мужчина задержан.

Источник: МВД по Башкирии
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