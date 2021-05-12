Авария в Уфе: пьяный водитель ВАЗ 2114 сбил подростков на мопеде

Уфа | 12 май 2021 | 13:56

Двое подростков 13 и 14 лет пострадали в серьезной аварии в Калининском районе Уфы. Друзья ехали на мопеде, когда в них врезался пьяный владелец ВАЗ 2114.







ДТП произошло в седьмом часу вечера 11 мая. 43-летний водитель «ВАЗ 2114», двигаясь по местному проезду со стороны улицы 4-ый Кордон в сторону улицы Деловая, вылетел на встречную полосу и протаранил мопед с подростками.



В результате 13-летний водитель двухколесного транспорта и его 14-летний пассажир с тяжелыми травмами госпитализированы.



Известно, что водитель автомобиля был лишен прав. Кроме того, находился в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер показал 0,986 мг/л.



По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которого будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

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