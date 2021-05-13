Авария в Краснокамском районе: на сельской дороге ВАЗ-2112 столкнулся с КАМАЗом

Краснокамский район | 13 май 2021 | 10:33

Три человека пострадали в аварии с КАМАЗом и ВАЗ-2112. ДТП произошло накануне днем, но в ГИБДД сообщили о нем только сегодня, 13 мая.







Как сообщает Госавтоинспекция, всё произошло днем в среду в Краснокамском районе, между Николо-Березовкой и переправой «Боярка».



ВАЗ-2112 управляла 49-летняя местная жительница. Ее с переломами обеих ног доставили в больницу. Пострадали и два ее пассажира — 39-летний житель Республики Марий Эл и 19-летняя жительница Тольятти. За рулем КАМАЗа находился 49-летний житель Нефтекамска.

— Начато разбирательство, — рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: dgilmutdinov / Instagram.com