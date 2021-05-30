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Жители Кармаскалинского района Башкирии увидели в небе неопознанный объект

Жители Кармаскалинского района Башкирии увидели в небе неопознанный объект

30 май 2021 | 16:48

Сегодня, 30 мая, около 2 часов ночи жители села Кармаскалы стали свидетелями необычного явления. Об этом пишет издание «Кармаскалинская новь».

Возле деревни Бишау-Унгарово пролетел неопознанный объект в сторону Архангельского района и упал с неба на землю.

Жители сообщили, что рыбачили возле реки Белой и увидели, как летит какой-то объект. Он двигался с большой скоростью и, оставляя за собой шлейф, исчез. А затем они утверждают, что услышали, как раздался громкий взрыв, и почувствовали вибрацию земли.

Ранее сообщалось о том, что в восточных и юго-западных районах Башкирии выпал крупный град.

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Источник: gtrk.tv

Теги: Кармаскалинский район
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