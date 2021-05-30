Жители Кармаскалинского района Башкирии увидели в небе неопознанный объект
30 май 2021 | 16:48
Сегодня, 30 мая, около 2 часов ночи жители села Кармаскалы стали свидетелями необычного явления. Об этом пишет издание «Кармаскалинская новь».
Возле деревни Бишау-Унгарово пролетел неопознанный объект в сторону Архангельского района и упал с неба на землю.
Жители сообщили, что рыбачили возле реки Белой и увидели, как летит какой-то объект. Он двигался с большой скоростью и, оставляя за собой шлейф, исчез. А затем они утверждают, что услышали, как раздался громкий взрыв, и почувствовали вибрацию земли.
Ранее сообщалось о том, что в восточных и юго-западных районах Башкирии выпал крупный град.