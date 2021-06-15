Смертельная авария в Башкирии: погиб водитель «Лады Гранта», опрокинувшись в кювет

09:27, 15 июн 2021

14 июня около трех часов дня в Давлекановском районе Башкирии случилось смертельное ДТП. На девятом километре дороги Давлеканово-Толбазы легковушка упала в кювет.



При падении «Лада Гранта» опрокинулась. За рулем находился 33-летний житель района – он скончался до приезда скорой помощи.







Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировано 11 авария с двумя погибшими и 18 пострадавшими. Сотрудники ГИБДД пресекли почти две тысячи нарушений ПДД и задержали 59 нетрезвых водителей.



Ранее сообщалось о том, что в Чекмагушевском районе Башкирии днем 14 июня на 75 км автодороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли произошла смертельная авария.





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Фото: блог начальника ГИБДД РБ