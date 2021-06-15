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В Башкирии в кювет опрокинулся внедорожник, погибла пассажирка

В Башкирии в кювет опрокинулся внедорожник, погибла пассажирка

09:21, 15 июн 2021

В Чекмагушевском районе Башкирии днем 14 июня на 75 км автодороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли произошла смертельная авария. В пресс-службе ГИБДД РБ сообщил о том, что 34-летняя жительница Пермского края, управляя Toyota RAV4, допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

В ДТП 67-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Водитель и два ее пассажира, 32-летний мужчина и 42-летняя женщина, получили травмы различной степени тяжести.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что утром в Чишминском районе на 13 км автодороги Уфа-Кляш-Чишмы 35-летний местный житель за рулём "Лады Калина" совершил съезд в кювет в с последующим опрокидыванием.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГИБДД РБ

Теги: Чекмагушевский район
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