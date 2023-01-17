В Буздякском районе Башкирии женщина за рулем Лады Калина опрокинулась в кювет

09:37, 17 янв 2023

В Буздякском районе после полудня на 2 км автодороги Буздяк-Казаклар-Кубово 44-летняя жительница Давлекановского района, управляя "Ладой Калина", не справилась с управлением и допустила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП две пассажирки, 44 и 42 лет, с различными травмами госпитализированы. Установлено, что у водителя стаж вождения меньше одного года.







По данному факту начато разбирательство.



За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых семь человек получили травмы.



Ранее сообщалось о том, что gолицейский из Буздякского района Башкирии попал под проверку из-за ссоры в онлайн-игре/

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии