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В Буздякском районе Башкирии женщина за рулем Лады Калина опрокинулась в кювет

В Буздякском районе Башкирии женщина за рулем Лады Калина опрокинулась в кювет

09:37, 17 янв 2023

В Буздякском районе после полудня на 2 км автодороги Буздяк-Казаклар-Кубово 44-летняя жительница Давлекановского района, управляя "Ладой Калина", не справилась с управлением и допустила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. 

В результате ДТП две пассажирки, 44 и 42 лет, с различными травмами госпитализированы. Установлено, что у водителя стаж вождения меньше одного года.



По данному факту начато разбирательство. 

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых семь человек получили травмы. 

Ранее сообщалось о том, что gолицейский из Буздякского района Башкирии попал под проверку из-за ссоры в онлайн-игре/

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Буздякский район происшествия аварии
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