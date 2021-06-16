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В Дуванском районе Башкирии пьяный машинист катка попал в аварию

В Дуванском районе Башкирии пьяный машинист катка попал в аварию

18:01, 16 июн 2021

В Дуванском районе на строительстве трассы Бирск — Тастуба — Сатка произошел несчастный случай. Об итогах его расследования сообщили в Гострудинспекции.

19 марта на вечернюю смену заступил 39-летний машинист катка — сотрудник подрядчика ООО «Дортрансстрой». Он занимался уплотнением грунта, не справился с управлением на откосе, и в итоге оказался придавленным катком.

Коллеги доставили пострадавшего в больницу с множественными травмами. В его крови был обнаружен 2,59 промилле этилового спирта.

Выяснилось, что пострадавший не только работал пьяным, но и с просроченным водительским удостоверением. Хотя вина сотрудника налицо, ГТИ определила и степень вины работодателя: машиниста нельзя было допускать к работе, а на месте производства отсутствовали ответственные лица. Поэтому компания привлечена к административной ответственности.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель ВАЗ-2110, опрокинувшись в кювет.

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Источник: www.bashinform.ru

Теги: Дуванский район
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