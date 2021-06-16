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В Баймакском районе Башкирии из озера достали тело утонувшей девочки

В Баймакском районе Башкирии из озера достали тело утонувшей девочки

18:07, 16 июн 2021

В Баймакском районе Башкирии на озере Графское около села Мерясово произошел несчастный случай: в необорудованном для купания месте утонули два человека: 9-летняя девочка, ее тело уже извлекли из воды; ведутся поиски 30-летнего мужчины.

В пресс-службе регионального Следственного комитета проинформировали, что по данному факту организована доследственная проверка.
«Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Тело девочки извлечено, спасатели Госкомитета РБ по ЧС продолжают поиск мужчины», — пояснили в ведомстве.

Известно, что утонувший приходился погибшему ребенку отчимом.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии возле пруда было обнаружено тело 55-летнего мужчины со следами укусов диких зверей.

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Источник: www.bashinform.ru

Теги: Баймакский район
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