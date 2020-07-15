В Башкирии за сутки из воды извлекли тела семерых человек, одного еще ищут

| 15 июл 2020 | 20:53

С наступлением в республике аномальной жары число смертельных случаев на воде резко возросло: за 14 июля 2020 года из воды извлекли тела 7-х человек, до сих пор ищут одного подростка. Основная часть трагедий произошла на "диких" пляжах. Сообщили об этом в пресс-центре МЧС по РБ.







В Баймакском районе в необорудованном для купания месте утонула женщина. Данное происшествие случилось около 10 часов вечера на реке Карагайлы неподалеку от села Старый Сибай. Тело женщины из реки вытащили родные.



Около деревни Янтимирово Балтачевского района в необорудованном месте утонул 59-летний мужчина. Его тело из воды извлекли местные жители.



Полиция и волонтёры ведут поиски 17-летнего парня на озере Аслыкуль. Он плавал на надувном матраце, который отдыхающие позже нашли у берега. Кроме представителей правоохранительных органов на месте происшествия работают водолазы и кинологи.









В Стерлитамаке на "диком" пляже на реке Ашкадар утонул 41-летний мужчина.Еще один инцидент на воде произошел в Белорецке. Спасатели извлекли из реки Белой тело 30-летнего мужчины. Он купался в необорудованном для купания месте.На реке Дёма очевидцы нашли тело мужчины. Его тело из водоёма извлекли спасатели.В Ишимбае очевидцы происшествия нашли на реке Белой тело мужчины. Прибывшие на место происшествия работники правоохранительных органов извлекли его из воды.

Еще одно происшествие произошло в Куюргазинском районе в карьере близ села Бугульчан. Очевидцы нашли и достали из водоема тело 68-летней женщины.

— Тела всех утонувших переданы представителям правоохранительных органов для опознания, — сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

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