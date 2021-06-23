Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В 4 районах Башкирии бушевала непогода: ураган срывал крыши, выпал град | видео

В 4 районах Башкирии бушевала непогода: ураган срывал крыши, выпал град | видео

16:48, 23 июн 2021

Сильный ветер, дожди и град прошли в нескольких района республики сегодня, 23 июня.

Сообщается о шквалистом ветре в Аургазинском и Янаульском районах. В Нуримановском районе выпал град. Из-за ветра сорвало крыши со зданий в Буздякском районе. В Янауле сильный ветер сбросил шифер на дорогу и стоящий на парковке автомобиль.

Ранее сообщалось о том, что в Аургазинском районе Башкирии мощный град уничтожил посевы на грядках жителейТеперь селяне подсчитывают убытки. И задаются вопросом: смогут ли возродить растения?

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео

Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: