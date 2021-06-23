В 4 районах Башкирии бушевала непогода: ураган срывал крыши, выпал град | видео

16:48, 23 июн 2021

Сильный ветер, дожди и град прошли в нескольких района республики сегодня, 23 июня.



Сообщается о шквалистом ветре в Аургазинском и Янаульском районах. В Нуримановском районе выпал град. Из-за ветра сорвало крыши со зданий в Буздякском районе. В Янауле сильный ветер сбросил шифер на дорогу и стоящий на парковке автомобиль.



Ранее сообщалось о том, что в Аургазинском районе Башкирии мощный град уничтожил посевы на грядках жителей. Теперь селяне подсчитывают убытки. И задаются вопросом: смогут ли возродить растения?

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Фото: скриншот видео