В Башкирии за один день утонули 5 человек, одного насмерть сбил катер

20:27, 03 июл 2021

О несчастных случаях на водоёмах республики, в которых 3 июля погибли шестеро мужчин, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.







Четверых утонувших в местах, необорудованных для купания, достали из воды водолазы либо очевидцы происшествия и передали полицейским для установления причин смерти.



Так, 18-летний парень утонул на пруду у деревни Мансурово в Учалинском районе. 40-летний мужчина – в реке Караман рядом с деревней Урал в Кармаскалинском районе. 60-летний мужчина – на озере у деревни Иштуганово в Мелеузовском районе. 50-летний мужчина утонул в реке Укшук рядом с Белорецком в Белорецком районе.



Очевидец сообщил о гибели 32-летнего мужчины при купании в озере Круглое в городе Салавате. Тело ищут водолазы.

Напомним, сегодня в озере Ик-Куль найдено тело пропавшего три дня назад 42-летнего мужчины в городе Октябрьский.



В этот же день на Нугушском водохранилище катер наехал на плывшего 36-летнего мужчину. Он получил серьезные травмы. Прибывшая скорая доставила пострадавшего в больницу, где он скончался. Полиция ведёт расследование ЧП.





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Фото: Управление гражданской защиты Уфы