Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Авария в Салавате: погиб мотоциклист, столкнувшись с автомобилем "Peugeot 308”

Авария в Салавате: погиб мотоциклист, столкнувшись с автомобилем "Peugeot 308”

22:41, 09 июл 2021

Сегодня, 9 июля, в шестом часу вечера на ул. Ленинградская г. Салават столкнулись "Peugeot 308” под управлением 28-летнего местного жителя и мотоцикл "Stels Flame 200",  за рулём которого находился неустановленный мужчина, на вид 50-55 лет.

В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался в больнице. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия произошедшего.

Ранее сообщалось об аварии в Уфе: водитель ВАЗ-2114 на полной скорости улетел в кювет. Прибывшие на место спасатели оказали первую помощь пострадавшему водителю, в частности они наложили шину на поврежденную руку.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Салават
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: