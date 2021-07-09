Авария в Салавате: погиб мотоциклист, столкнувшись с автомобилем "Peugeot 308”
22:41, 09 июл 2021
Сегодня, 9 июля, в шестом часу вечера на ул. Ленинградская г. Салават столкнулись "Peugeot 308” под управлением 28-летнего местного жителя и мотоцикл "Stels Flame 200", за рулём которого находился неустановленный мужчина, на вид 50-55 лет.
В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался в больнице. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия произошедшего.
Ранее сообщалось об аварии в Уфе: водитель ВАЗ-2114 на полной скорости улетел в кювет. Прибывшие на место спасатели оказали первую помощь пострадавшему водителю, в частности они наложили шину на поврежденную руку.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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