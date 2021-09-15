Авария в Башкирии: житель Баймакского района на мопеде вылетел в кювет

09:26, 15 сен 2021

Во втором часу дня в Баймакском районе на 16 км автодороги Баймак-Тубинск 60-летний местный житель, управляя мопедом "Vento Riva" без мотошлема, не справился с рулевым управлением и опрокинулся на обочине.







В результате ДТП водитель с различными травмами госпитализирован. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 1,207 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Начато разбирательство.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2100 нарушений ПДД, задержаны 42 нетрезвых водителя.



Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе Башкирии спустя 5 дней нашли тело утонувшего мужчины.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ