В Нуримановском районе Башкирии спасатели помогли туристам, севшим на мель
20:19, 15 сен 2021
Сегодня, 15 сентября, в Нуримановском районе группе туристов понадобилась помощь спасателей. За помощью обратились очевидцы происшествия.
Оказалось, что четверо туристов: мужчины 46 и 48 лет и женщины 44 и 41 года – катались на моторной лодке на Павловке. Все были подшофе, и их лодка села на мель у острова возле скал Двенадцать апостолов.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали отдыхающих вместе с лодкой на берег у базы отдыха «Павловский парк». При этом одна из женщин успела получить рассечение брови, и ей оказали помощь на месте.