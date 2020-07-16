В Башкирии спасли дрейфовавших на сломанном катере туристов

Нуримановский район | 16 июл 2020 | 10:51

Прошедшей ночью на водохранилище в селе Павловка у группы туристов сломался катер. Застрявшей компании оказали помощь спасатели.







Шесть человек решили отправиться к месту отдыха, и примерно в 22.00 их катер заглох по пути следования. Самостоятельные попытки завести двигатель ни к чему не привели, и они решили вызвать спасательную службу.



Дрейфующее судно сотрудники службы спасения обнаружили недалеко от базы «Павловский парк». Эвакуировав пассажиров, спасатели вернулись к катеру, прихватив с собой инструменты и моторное масло. Отремонтированный борт спасатели вернули к причалу.

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