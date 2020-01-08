На трассе в Белорецком районе Башкирии в автобусе застряли 50 пассажиров

В Белорецком районе на занесенной снегом дороге застряли 50 пассажиров автобуса с водителем.





Транспорт сломался в нескольких километрах от Новоабзаково. Среди туристов, которые возвращались 7 января с горнолыжной базы в город Оренбург, оказались трое детей от 3 до 13 лет. Однако доехать до дома без каких-либо происшествий не удалось - подвел автобус.

Фото: МЧС по РБ

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Башкирии, угрозы жизни и здоровью для пассажиров нет, салон автобуса обогревается, неподалеку находится автозаправочная станция, в которой можно запастись продуктами.Спасатели рассказали, что к месту ЧП с автобусом администрация района направила автобусы, чтобы продолжить их поездку к месту назначения. Сломавшийся транспорт нуждается в серьезном ремонте и на данный момент непригоден для перевозки людей.Пассажиров подвезут до автовокзала городе Белорецка, где их покормят и решат, как доставить их до дома.