На трассе в Белорецком районе Башкирии в автобусе застряли 50 пассажиров
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В Белорецком районе на занесенной снегом дороге застряли 50 пассажиров автобуса с водителем.
Транспорт сломался в нескольких километрах от Новоабзаково. Среди туристов, которые возвращались 7 января с горнолыжной базы в город Оренбург, оказались трое детей от 3 до 13 лет. Однако доехать до дома без каких-либо происшествий не удалось - подвел автобус.
Спасатели рассказали, что к месту ЧП с автобусом администрация района направила автобусы, чтобы продолжить их поездку к месту назначения. Сломавшийся транспорт нуждается в серьезном ремонте и на данный момент непригоден для перевозки людей.
Пассажиров подвезут до автовокзала городе Белорецка, где их покормят и решат, как доставить их до дома.
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Фото: МЧС по РБ
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