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На трассе в Белорецком районе Башкирии в автобусе застряли 50 пассажиров

Добавлено: 08.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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На трассе в Белорецком районе Башкирии в автобусе застряли 50 пассажиров

В Белорецком районе на занесенной снегом дороге застряли 50 пассажиров автобуса с водителем. 


Транспорт сломался в нескольких километрах от Новоабзаково. Среди туристов, которые возвращались 7 января с горнолыжной базы в город Оренбург, оказались трое детей от 3 до 13 лет. Однако доехать до дома без каких-либо происшествий не удалось - подвел автобус.

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Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Башкирии, угрозы жизни и здоровью для пассажиров нет, салон автобуса обогревается, неподалеку находится автозаправочная станция, в которой можно запастись продуктами. 

Спасатели рассказали, что к месту ЧП с автобусом администрация района направила автобусы, чтобы продолжить их поездку к месту назначения. Сломавшийся транспорт нуждается в серьезном ремонте и на данный момент непригоден для перевозки людей.   

Пассажиров подвезут до автовокзала городе Белорецка, где их покормят и решат, как доставить их до дома.  
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Фото: МЧС по РБ
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