Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Кармаскалинском районе сын до смерти избил собственную мать

В Кармаскалинском районе сын до смерти избил собственную мать

Добавлено: 07.01.20
Просмотров: 0
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Кармаскалинском районе сын до смерти избил собственную мать

В селе Бузовьязы Кармаскалинского района было обнаружено тело 53-летней женщины с множеством гематом  на лице и правой ноге, что говорило о ее жестоком избиении. 


Полицейские незамедлительно начали поиски преступника и через некоторое время разыскали виновного в убийстве. 

В Кармаскалинском районе состоялось открытие хирургического отделения и операционного блока

Читайте также:

В Кармаскалинском районе состоялось открытие хирургического отделения и операционного блока
Как рассказали в правоохранительных органах, был задержан подозреваемый. Им оказался сын погибшей. 33-летний мужчина жил вместе с матерью и полиция предположила, что это именно он мог нанести столь жестокие побои беспомощной  женщине, которые и привели к смерти. Медэкспертам предстоит узнать точную причину смерти женщины.

Отмечается, что задержанный год назад был привлечен к уголовной ответственности за нарушение ПДД.
Читать дальше...

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Уфе застолье закончилось убийством 56-летней женщины
Происшествия
В Уфе застолье закончилось убийством 56-летней женщины
В Ишимбайском районе сын ограбил собственную мать
Происшествия
В Ишимбайском районе сын ограбил собственную мать
В Уфе мужчина до смерти избил мачеху
Происшествия
В Уфе мужчина до смерти избил мачеху
В Хайбуллинском районе мужчина до смерти избил свою жену
Происшествия
В Хайбуллинском районе мужчина до смерти избил свою жену
В Мелеузовском районе мужчина до смерти избил свою сожительницу
Происшествия
В Мелеузовском районе мужчина до смерти избил свою сожительницу
В Белокатайском районе мужчина до смерти забил свою сожительницу
Происшествия
В Белокатайском районе мужчина до смерти забил свою сожительницу
В Ишимбае во время застолья детдомовец убил собственную мать
Происшествия
В Ишимбае во время застолья детдомовец убил собственную мать
В Куюргазинском районе Башкирии подросток насиловал своих сестер
Общество / Происшествия
В Куюргазинском районе Башкирии подросток насиловал своих сестер
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: