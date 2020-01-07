В Кармаскалинском районе сын до смерти избил собственную мать
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В селе Бузовьязы Кармаскалинского района было обнаружено тело 53-летней женщины с множеством гематом на лице и правой ноге, что говорило о ее жестоком избиении.
Полицейские незамедлительно начали поиски преступника и через некоторое время разыскали виновного в убийстве.
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Отмечается, что задержанный год назад был привлечен к уголовной ответственности за нарушение ПДД.
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