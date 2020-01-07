В Кармаскалинском районе сын до смерти избил собственную мать

В селе Бузовьязы Кармаскалинского района было обнаружено тело 53-летней женщины с множеством гематом на лице и правой ноге, что говорило о ее жестоком избиении.





Полицейские незамедлительно начали поиски преступника и через некоторое время разыскали виновного в убийстве.

Как рассказали в правоохранительных органах, был задержан подозреваемый. Им оказался сын погибшей. 33-летний мужчина жил вместе с матерью и полиция предположила, что это именно он мог нанести столь жестокие побои беспомощной женщине, которые и привели к смерти. Медэкспертам предстоит узнать точную причину смерти женщины.Отмечается, что задержанный год назад был привлечен к уголовной ответственности за нарушение ПДД.