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В Башкирии в туалете интерната найдено тело 57-летней сотрудницы

В Башкирии в туалете интерната найдено тело 57-летней сотрудницы

21:16, 07 мар 2024

6 марта в башкирском селе Серафимовский Туймазинского района произошло ЧП– в туалете детского интерната было обнаружено тело 57-летней женщины, сотрудницы учреждения.

По информации, полученной от собственного источника «КП-Уфа», женщина скончалась внезапно. До этого она жаловалась на плохое самочувствие, вызванное проблемами с давлением.

На данный момент обстоятельства и причины смерти 57-летней сотрудницы интерната не установлены. Проводится расследование, которое позволит прояснить все детали этой печальной истории.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Туймазинский район происшествия
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