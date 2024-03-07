В Башкирии в туалете интерната найдено тело 57-летней сотрудницы
21:16, 07 мар 2024
6 марта в башкирском селе Серафимовский Туймазинского района произошло ЧП– в туалете детского интерната было обнаружено тело 57-летней женщины, сотрудницы учреждения.
По информации, полученной от собственного источника «КП-Уфа», женщина скончалась внезапно. До этого она жаловалась на плохое самочувствие, вызванное проблемами с давлением.
На данный момент обстоятельства и причины смерти 57-летней сотрудницы интерната не установлены. Проводится расследование, которое позволит прояснить все детали этой печальной истории.
Автор: Семен Подгорный
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