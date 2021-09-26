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В Уфе недалеко от Госцирка насмерть сбили пешехода (видео)

В Уфе недалеко от Госцирка насмерть сбили пешехода (видео)

11:51, 26 сен 2021

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что в Уфе накануне, 25 сентября, вечером, сбили насмерть пешехода. ДТП, как передается в сообщении, произошло около остановки «Госцирк».

Предварительно известно, что 59-летний мужчина за рулем автомобиля «Ниссан Икстрэйл» наехал на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Его личность пока что не установлена. В настоящий момент идет разбирательство случившегося. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа
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