В Уфе недалеко от Госцирка насмерть сбили пешехода (видео)
11:51, 26 сен 2021
В ГИБДД по Башкирии сообщили, что в Уфе накануне, 25 сентября, вечером, сбили насмерть пешехода. ДТП, как передается в сообщении, произошло около остановки «Госцирк».
Предварительно известно, что 59-летний мужчина за рулем автомобиля «Ниссан Икстрэйл» наехал на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.
Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Его личность пока что не установлена. В настоящий момент идет разбирательство случившегося.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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