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В Уфе приезжий сельчанин сбил насмерть пешехода

В Уфе приезжий сельчанин сбил насмерть пешехода

Вечером в понедельник в деревне Геофизиков в Уфе произошло смертельное ДТП. 37-летний житель Кармаскалинского района, приехавший в столицу Башкирии по делам, управлял автомобилем "Дэу Нексия". На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил пожилого местного жителя, который в тот момент пересекал проезжую часть.

Как сообщили в ГИБДД, несчастный случай произошел из-за того, что пенсионер переходил дорогу в неположенном, не обозначенном знаками месте. Кроме того, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы. В темное время суток водителю было крайне сложно заметить пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование обстоятельств гибели пешехода. Назначены необходимые экспертизы, результаты которых позволят точно установить картину и причины ДТП. Полиция призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия ДТП
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