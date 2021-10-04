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В Башкирии на ходу загорелся пассажирский автобус

В Башкирии на ходу загорелся пассажирский автобус

23:06, 04 окт 2021

Не успели еще забыться недавние события одновременного возгорания двух автобусов на улицах Уфы, - как новая оказия. Днем 4 октября в Краснокамском районе загорелся междугородный автобус ПАЗ Вектор Некст.

Как сообщили в МЧС республики, автобус принадлежит компании «Башавтотранс». Он следовал по маршруту Калтасы-Нефтекамск. Автобус начал гореть на ходу, в тот момент, когда в салоне находились 15 человек – 14 пассажиров и один водитель. Никто не погиб и не получил ожоги – все покинули салон вовремя. Пассажиры продолжили движение в пункт назначения на другом автобусе. Сейчас экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

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Теги: Краснокамский район
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