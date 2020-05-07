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В Стерлибашевском районе Башкирии на трассе сгорел пассажирский автобус

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлибашевский район
В Стерлибашевском районе Башкирии на трассе сгорел пассажирский автобус

В четверг около пяти часов вечера на трассе в Стерлибашевском районе Башкирии начал гореть пассажирский автобус.



Как рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, гореть начал автобус «Газель Next», за рулем которого находился 34-летний житель Стерлитамака.

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Автобус направлялся из Стерлитамака в село Янгурча (Стерлибашевский район). В салоне в момент возгорания находились пять пассажиров — все они успели вовремя эвакуироваться. Автобус сгорел практически полностью.

Напомним, ранее авария произошла в Буздякском районе. Здесь уфимка за рулём «Opel Astra» вылетела в кювет.

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Источник: news102.ru

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