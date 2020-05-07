В Стерлибашевском районе Башкирии на трассе сгорел пассажирский автобус
В четверг около пяти часов вечера на трассе в Стерлибашевском районе Башкирии начал гореть пассажирский автобус.
Как рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, гореть начал автобус «Газель Next», за рулем которого находился 34-летний житель Стерлитамака.
Напомним, ранее авария произошла в Буздякском районе. Здесь уфимка за рулём «Opel Astra» вылетела в кювет.
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Источник:
news102.ru
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