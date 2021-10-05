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Мать жестоко убитой в Башкирии женщины смогла получить компенсацию

Мать жестоко убитой в Башкирии женщины смогла получить компенсацию

17:27, 05 окт 2021

Мать 32-летней Айгуль Галяевой, которая впала в трехмесячную кому и скончалась после того как ее в Башкирии избил знакомый, смогла получить компенсацию за смерть дочери. Сообщение об этом появилось на сайте Салаватского межрайонного суда.

Напомним, Галяева была многодетной матерью и жила в Челябинской области. Осенью 2019 года она гостила у приятеля в башкирской деревне Яхино. Мужчина, находясь в пьяном состоянии, во время ссоры скинул ее с дивана на пол и несколько раз с силой ударил ногами и руками по голове и другим жизненно важным органам.

Айгуль получила тяжелейшие травмы, впала в кому и была госпитализирована в больницу города Аша. Там она скончалась спустя три месяца.

Избившего Галяеву мужчину в прошлом году отправили в колонию строгого режима на 8 лет и 6 месяцев.

– Кроме того, суд удовлетворил исковые требования представителя потерпевшей, взыскав с осужденного в пользу матери умершей компенсацию морального вреда в сумме 1 млн рублей, – передали в суде.
Мать погибшей пошла дальше и уже в текущем году смогла осудить у осужденного еще 500 тысяч рублей в пользу каждого их троих несовершеннолетних внуков, которые осиротели после смерти Айгуль.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Салаватский район
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