Мать жестоко убитой в Башкирии женщины смогла получить компенсацию
17:27, 05 окт 2021
Мать 32-летней Айгуль Галяевой, которая впала в трехмесячную кому и скончалась после того как ее в Башкирии избил знакомый, смогла получить компенсацию за смерть дочери. Сообщение об этом появилось на сайте Салаватского межрайонного суда.
Напомним, Галяева была многодетной матерью и жила в Челябинской области. Осенью 2019 года она гостила у приятеля в башкирской деревне Яхино. Мужчина, находясь в пьяном состоянии, во время ссоры скинул ее с дивана на пол и несколько раз с силой ударил ногами и руками по голове и другим жизненно важным органам.
Айгуль получила тяжелейшие травмы, впала в кому и была госпитализирована в больницу города Аша. Там она скончалась спустя три месяца.
Избившего Галяеву мужчину в прошлом году отправили в колонию строгого режима на 8 лет и 6 месяцев.
Читайте также:Скончалась избитая в Башкирии Айгуль Галяева из Кропачево