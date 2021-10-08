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В Башкирии умер актер молодежного театра Евгений Лопатин

В Башкирии умер актер молодежного театра Евгений Лопатин

12:25, 08 окт 2021

В Уфе ушел из жизни актер Национального молодежного театра им. М. Карима Евгений Лопатин. Его тело обнаружили утром в гримерной.

«Он работал в Молодёжном театре с 2011 года, играл во многих спектаклях. Сегодня тоже должен был выйти на сцену в роли Швабрина в спектакле «Капитанская дочка». Хороший актер был, очень жаль», — сообщили «Башинформу» коллеги артиста.

Актеру было всего 37 лет. По предварительной версии, причиной смерти мог стать сердечный приступ. У актера остались жена и сын.
Мы выражаем выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
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