Умер народный артист Башкортостана Марат Курбангалеев

16:38, 09 фев 2022

В возрасте 72 лет ушел из жизни народный артист Республики Башкортостан Марат Курбангалеев. Об этом сообщил коллектив Национального молодежного театра РБ имени Мустая Карима.







Курбангалеев Марат Шамилович–народный артист Республики Башкортостан, ведущий артист Национального Молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима и признанный мастер башкирской сцены.



С ноября 1999 года Курбангалеев М.Ш. работал в русской труппе Национального Молодежного театра РБ им. Мустая Карима, где с первых же дней работы плотно был занят в репертуаре.

Неоценимо его участие и в творческих вечерах, музыкально-поэтических композициях Молодежного театра.



ГТРК «Башкортостан» выражает искренние соболезнования родным и близким Марата Курбангалеева.





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Фото: Национальный молодежный театр РБ имени М. Карима