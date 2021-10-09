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В Башкирии мужчина похитил инвалидную коляску

В Башкирии мужчина похитил инвалидную коляску

13:30, 09 окт 2021

В Уфе разыскивается мужчина, похитивший инвалидную коляску из коридора общежития. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Уфе.

Отделом полиции № 11 Управления МВД России по городу Уфе, предварительно за совершение преступления, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, разыскивается Шихов Александр Андреевич, 1978 года рождения, зарегистрированный в городе Уфа.

Следствием установлено, что разыскиваемый, из коридора общежития расположенного на улице Мусы Джалиля похитил инвалидную коляску.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить по телефону:

Дежурная часть МВД по РБ - 279-39-02,

Дежурная часть Управления МВД России по г. Уфе – 237-19-60 или 02 (102 – с мобильного),

Отдел полиции №11 Управления МВД России по городу Уфе – 8(347) 279-48-02, 281-45-92 или 02 (102 – с мобильного).

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Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
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