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В Уфе двое мужчин ограбили один из местных храмов

Добавлено: 24.01.20
Просмотров: 13
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе двое мужчин ограбили один из местных храмов

В Уфе двое неизвестных ограбили один из местных православных храмов. Об инциденте сообщили в МВД по Башкирии. 

Имеется видеозапись кражи, на которой видно, как двое входят в храм, а после совершают похищение ювелирных изделий пожертвованные прихожанами.

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Затем один из преступников в спешном порядке покидает церковь, а второй садится в серебристый ВАЗ четырнадцатой модели и уезжает в неизвестном направлении.   

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Приметы злоумышленников:

Первому на вид: 25–30 лет, рост 165–170 см. В момент совершения преступления был одет в спортивные штаны темного цвета, темную куртку с белым рисунком и надписями.


Второму на вид: 30–35 лет рост 165–170 см, коротко стриженный, почти лысый. Был одет в синюю кофту, спортивные штаны со светлыми лампасами и темную обувь.

Если вы узнали разыскиваемых или располагаете информацией об их местонахождении, просьба сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: дежурная часть МВД по РБ — (347) 279–39–02, дежурная часть Управления МВД России по г. Уфе — (347) 237–19–60 или 02 (102 — с мобильного), Отдел полиции № 7 Управления МВД России по городу Уфе — 8 (347) 279–52–00, 252–52–00.

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