В Уфе двое мужчин ограбили один из местных храмов

В Уфе двое неизвестных ограбили один из местных православных храмов. Об инциденте сообщили в МВД по Башкирии.







Имеется видеозапись кражи, на которой видно, как двое входят в храм, а после совершают похищение ювелирных изделий пожертвованные прихожанами.









Затем один из преступников в спешном порядке покидает церковь, а второй садится в серебристый ВАЗ четырнадцатой модели и уезжает в неизвестном направлении.По факту грабежа возбуждено уголовное дело.Приметы злоумышленников:Первому на вид: 25–30 лет, рост 165–170 см. В момент совершения преступления был одет в спортивные штаны темного цвета, темную куртку с белым рисунком и надписями.

Второму на вид: 30–35 лет рост 165–170 см, коротко стриженный, почти лысый. Был одет в синюю кофту, спортивные штаны со светлыми лампасами и темную обувь.



Если вы узнали разыскиваемых или располагаете информацией об их местонахождении, просьба сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: дежурная часть МВД по РБ — (347) 279–39–02, дежурная часть Управления МВД России по г. Уфе — (347) 237–19–60 или 02 (102 — с мобильного), Отдел полиции № 7 Управления МВД России по городу Уфе — 8 (347) 279–52–00, 252–52–00.