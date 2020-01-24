Уфимка похитила со счетов фирмы 17 млн рублей и жила на "широкую ногу"

В Башкирии прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 31-летней уфимки. Девушка на протяжении нескольких лет подделывая документы, похитила 17 миллионов со счетов фирмы, в которой работала.



Сотрудница крупной фирмы трудилась менеджером по персоналу, заодно вела бухгалтерские дела. В период с 2017 по 2018 годы она стала фальсифицировать бухгалтерскую отчетность и по предъявлении их в отделение банка, получала на руки денежную наличность.На похищенные деньги, девушка приобрела для себя дорогую иномарку стоимостью 6 млн рублей, совершала перелеты на самолете, жила в дорогих отелях во время путешествий. Судьбу похитительницы решит Кировский суд города Уфы