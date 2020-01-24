Уфимка похитила со счетов фирмы 17 млн рублей и жила на "широкую ногу"
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В Башкирии прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 31-летней уфимки. Девушка на протяжении нескольких лет подделывая документы, похитила 17 миллионов со счетов фирмы, в которой работала.
На похищенные деньги, девушка приобрела для себя дорогую иномарку стоимостью 6 млн рублей, совершала перелеты на самолете, жила в дорогих отелях во время путешествий. Судьбу похитительницы решит Кировский суд города Уфы.
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