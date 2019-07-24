Стала известна личность кассира, похитившей из банка "Открытие" в Уфе 6,5 миллионов рублей
В Уфе сотрудница банка «Открытие» похитила из кассы 6,5 миллионов рублей, вот только скрыться с украденными миллионами женщине не удалось. Как собщают в пресс-службе МВД России, кассир выносила в течение месяца из банка крупные денежные суммы, а 22 июля, аккурат перед ревизией, прихватила из кассы последний миллион и была такова, сообщает сайт Newsbash.ru.
Благодаря слаженной работе службы безопасности банка во время очередной проверки недостачу удалось установить. Подозреваемой в крупной краже оказалась 39-летняя Лилия А. Она уже задержана сотрудниками Отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией и доставлена в отдел для дальнейшего разбирательства. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере".
Читайте также:В Уфе появилась последовательница Луизы Хайруллиной: кассир вынесла из банка 6,5 млн рублей