Бывшей управляющей банка в Уфе вынесли приговор за хищение почти 60 млн рублей

22:09, 27 дек 2022

Калининский райсуд Уфы вынес приговор бывшей управляющей местного банка, похитившей вместе с сообщницей почти 60 миллионов рублей. Женщину осудили за мошенничество, присвоение денег и растрату в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Башкирии. Осуждена экс-сотрудница банка «Открытие» Лиана Латипова.







Суд установил, что с декабря 2016 года по июль 2019 года сотрудница банка вместе с подчиненной похитила из кассы почти 48 миллионов рублей. Чтобы скрыть недостачу, Латипова составляла расходные кассовые ордера о снятии наличных со счетов клиентов на требуемую сумму, после чего сообщница проводила их по кассе.



Кроме того, по указанию Латиповой менеджеры оформили договоры страхования жизни 23 клиентов и полисы на сумму более 1,3 миллиона рублей, которые не были оплачены. По оформленным фиктивным соглашениям соучастницы получили премии в 50 тысяч рублей.





Также они составляли договоры при открытии и пополнении вкладов, но на самом деле деньги на счета не вносили, а тратили по своему усмотрению. Сумма ущерба составила почти 9 миллионов рублей.



— Подсудимая не признала вину в совершении преступлений. Сообщница женщины ранее осуждена, — рассказали в прокуратуре.



Лиану Латипову приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, а также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в банковской сфере сроком на 3 года.









Напомним, о краже стало известно в 2019 году. Поначалу в банке задержали только одну сотрудницу. Ее прозвали «второй Луизой» в честь жительницы Салавата, которая будучи кассиром банка похитила из кассы 25 миллионов рублей. Сообщница Латиповой — Лилия Азнабаева — была приговорена к 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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