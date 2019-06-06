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В Краснокамском районе чиновницу Минземимущества осудили за получение взятки

Добавлено: 06.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Краснокамский район
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В Краснокамском районе чиновницу Минземимущества осудили за получение взятки

Краснокамский межрайонный суд Башкирии вынес приговор в отношении 39-летней бывшей председателя комитета, начальника отдела районного Комитета по управлению собственностью Минземимущества республики (КУС). Она признана виновной по статье «получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», сообщает сайт Newsbash.ru.

По данным пресс-службы прокуратуры, в 2016 году администрация района выставила на торги гостиницу «Бриз», расположенную в селе Николо-Березовка. Когда местный бизнесмен обратился в КУС по вопросу участия в аукционе, обвиняемая в сговоре с подчиненной предложили обеспечить его победу в торгах. За это они потребовали взятку в 200 тысяч рублей. Когда проводился конкурс, злоумышленницы вскрыли конверты участников с предложенными ценами и неправомерно сообщили их коммерсанту.

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Воспользовавшись данной информацией, мужчина увеличил свою цену с 600 тысяч рублей до 1,6 млн рублей и подменил конверты. Благодаря этому предприниматель победил на торгах и получил гостиницу в собственность. Позже он передал сообщницам оговоренную сумму. Женщины разделили деньги между собой.

Суд приговорил экс-председателя комитета к наказанию в виде штрафа в 3 млн рублей, с установлением запрета занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления на срок 2 года. Её соучастница ранее осуждена к 2 годам условного лишения свободы.

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