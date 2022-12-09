В Белорецком районе Башкирии осудили начальника отдела МЧС за получение взятки в виде сруба

23:42, 09 дек 2022

В Башкирии осудили начальника Белорецкого отдел управления надзорной деятельности МЧС за получение крупной взятки. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.







Как установили следователи, в июле 2018 года мужчина потребовал директора предприятия в Бурзянском районе взамен на сокрытие выявленных нарушений передать ему в качестве взятки бревенчатый сруб стоимостью 175 тысяч рублей. В феврале следующего года подсудимый получил желаемое.





По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Мужчина свою вину не признал. Суд наказал его штрафа в размере двух миллионов рублей, а также запретил занимать должности в МЧС в течение трех лет. Помимо этого, у него конфисковали полученный сруб.

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