В Туймазах работница банка похитила из кассы 13 млн рублей

Туймазинский район | 10 фев 2021 | 09:15

В Туймазах следователи поймали очередную (уже третью!) «последовательницу кассира Луизы». Женщина с января 2019-го по октябрь 2020 года похищала деньги клиентов банка, в котором работала, присвоив в итоге более 13 миллионов рублей. Попалась она после того, как один из вкладчиков обнаружил отсутствие средств на своем счету. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в Следственном комитете Башкирии.







— По версии следствия, подозреваемая, будучи клиентским менеджером банка, без ведома и разрешения вкладчиков выпускала на их имя банковские карты, после чего получала их лично и снимала деньги в банкоматах, а в некоторых случаях оформляла денежный перевод сразу себе на счет, — объяснили сыщики. — Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению. Преступные факты были выявлены службой безопасности.

«Третья Луиза» свою вину признала и даже возместила часть средств. В отношении женщины возбуждено 20 уголовных дел по статье «Мошенничество с использованием служебного положения» — по одному за каждого обманутого клиента.

— С ней проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также причин и условий, способствовавших их совершению, — добавили в следкоме. — Допрашиваются работники банка и потерпевшие, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба.

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