Аария в Туймазинском районе: столкнулись «Лада Калина» и УАЗ: есть погибший Туймазинский район | 06 фев 2021 | 12:12 В Туймазинском районе зарегистрировано смертельное ДТП, сообщает ГИБДД по Башкирии.Авария произошла сегодня 6 февраля. По предварительным данным, столкнулись «Лада Калина» и УАЗ. В результате ДТП скончалась пассажирка «Лады». На месте работают экстренные службы и сотрудники полиции. Информация уточняется. Читайте также: В Туймазинском районе погибла женщина, ударившись об дерево Ранее сообщалось о ДТП в Белебеевском районе: 23-летний парень на легковушке насмерть сбил мужчину.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: ufa.aif.ru Поделиться: Читайте также