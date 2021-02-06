Аария в Туймазинском районе: столкнулись «Лада Калина» и УАЗ: есть погибший

Туймазинский район | 06 фев 2021 | 12:12

В Туймазинском районе зарегистрировано смертельное ДТП, сообщает ГИБДД по Башкирии.



Авария произошла сегодня 6 февраля. По предварительным данным, столкнулись «Лада Калина» и УАЗ. В результате ДТП скончалась пассажирка «Лады». На месте работают экстренные службы и сотрудники полиции. Информация уточняется.



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