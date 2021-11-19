В Башкирии разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

10:47, 19 ноя 2021

В Мишкинском районе Башкирии за совершение преступления, предусмотренного статьей «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» разыскивается Тимур Абдеев, 1999 года рождения, зарегистрированный в городе Бирске.







«Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить по телефонам: дежурная часть МВД по РБ — 8 (347) 279-39-02, дежурная часть ОМВД России по Мишкинскому району — 8 (34749) 2-17-59, отдел уголовного розыска ОМВД России по Мишкинскому району: 8-986-96-60-510», - обратились к гражданам в пресс-службе МВД по РБ.





Ранее сообщалось о том, что МВД по Башкирии разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении насильственных сексуальных действий (ч. 4 ст. 132 УК РФ). Соответствующая ориентировка опубликована на сайте ведомства.





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