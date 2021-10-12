В Башкирии грузовой поезд сбил мужчину

10:49, 12 окт 2021

В Уфе грузовой поезд сбил мужчину, об этом сообщила представитель Госкомитета по ЧС, специалист по гражданской обороне Альбина Валиева. Уфимец переходил железнодорожные пути в неположенном месте. К счастью, он остался жив, однако получил многочисленные травмы. Его доставили в больницу, где оказали экстренную помощь.







Граждан убедительно просят переходить железнодорожные пути только в установленных для этого местах — это тоннели и мосты, если таковых нет, то необходимо найти знак, сообщающий о переходе. В ЦУР РБ напомнили, что внимательнее на ж.-д. путях нужно быть не только пешеходам, но и автомобилистам. Хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте становится основной причиной гибели людей и получения травм.

Ранее сообщалось о мужчине, который погиб под колесами поезда поблизости от станции Аскарово. Его спутница получила серьезные травмы.





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