В Башкирии в ДТП с лосем погибли двое мужчин

09:48, 15 окт 2021

В Башкирии в ДТП с крупнорогатым животным погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



О трагедии стало известно сегодня, 15 октября. На трассе Дюртюли – Нефтекамск мужчина за рулем автомобиля «Рено Логан» совершил наезд на лося, затем его машина съехала в кювет.



К сожалению, и 58-летний водитель, и его 56-летний пассажир от полученных в аварии травм скончались до приезда врачей. Сообщается, что животное также погибло.



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Фото: ГИБДД по РБ