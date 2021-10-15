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В Башкирии в ДТП с лосем погибли двое мужчин

В Башкирии в ДТП с лосем погибли двое мужчин

09:48, 15 окт 2021

В Башкирии в ДТП с крупнорогатым животным погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

О трагедии стало известно сегодня, 15 октября. На трассе Дюртюли – Нефтекамск мужчина за рулем автомобиля «Рено Логан» совершил наезд на лося, затем его машина съехала в кювет. 

К сожалению, и 58-летний водитель, и его 56-летний пассажир от полученных в аварии травм скончались до приезда врачей. Сообщается, что животное также погибло. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: ДТП происшествия аварии Дюртюлинский район
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