В Башкирии пропала мать четверых детей Рахель Абзалилова

10:16, 04 ноя 2021

Близкие пропавшей матери четверых детей 38-летней Рахель Абзалиловой заявили об ее исчезновении. Объявление об этом появилось в уфимских социальных сетях.







По словам Вадима Волкова, который представился другом семьи, женщина родом из Оренбурга. В августе Рахель уехала в Уфу на заработки, и с тех пор о ней ничего не известно. Телефон пропавшей отключен со дня отъезда.





– В августе уехала и пропала. Куда конкретно уехала и на какую работу неизвестно. У нее дома остались четверо детей, за ними присматривает мама. У нее только мама и есть. Мы пока что не подавали в полицию, пока пытаемся разыскать сами через соцсети, – рассказал мужчина. Если вам что-то известно о Рахель Абзалиловой, сообщите, пожалуйста, Вадиму Волкову через страницу в социальных сетях.

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