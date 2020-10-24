В Уфе без вести пропала Евгения Матвеева

Родственники пропавшей 27-летней Евгении Матвеевой сообщили обстоятельства ее пропажи. Как передал бывший муж, девушка ушла в магазин и не вернулась.
«Она в Шакше одна была. Ушла в магазин вещи купить. Телефон был собой, документы дома. И не пришла до сих пор», – рассказал мужчина.
Мужчина в тот момент рядом не находился, узнал о произошедшем со слов матери пропавшей. Сейчас с Евгенией они уже в разводе три года, у них есть 7-летний сын. Когда пропала девушка, мальчик находился вместе со своим отцом, ребенок приехал к нему на каникулы.
«Сын нормально, пока не знает, что мама пропала. Ему еще не говорили. Бывало, что Женя пропадала, но всегда, когда сын был со мной рядом. Но при этом хотя бы смс присылала, даже с чужих номеров. А сейчас вообще на связь не выходит», – рассказал он.
Бывший муж также отметил, что никаких проблем у девушки не было, в противном случае она бы ему об этом сообщила, так как после развода они остались в хороших отношениях.
«Наши общие знакомые ничего сказать не могут, а сейчас половину ее друзей я не знаю. Ее близкая подруга сказала, что в тот день ее не видела», – подытожил собеседник.