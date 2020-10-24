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В Уфе без вести пропала Евгения Матвеева

В Уфе без вести пропала Евгения Матвеева

Уфа | 24 окт 2020 | 17:58

Родственники пропавшей 27-летней Евгении Матвеевой сообщили обстоятельства ее пропажи. Как передал бывший муж, девушка ушла в магазин и не вернулась.

«Она в Шакше одна была. Ушла в магазин вещи купить. Телефон был собой, документы дома. И не пришла до сих пор», – рассказал мужчина.



Мужчина в тот момент рядом не находился, узнал о произошедшем со слов матери пропавшей. Сейчас с Евгенией они уже в разводе три года, у них есть 7-летний сын. Когда пропала девушка, мальчик находился вместе со своим отцом, ребенок приехал к нему на каникулы.  

«Сын нормально, пока не знает, что мама пропала. Ему еще не говорили. Бывало, что Женя пропадала, но всегда, когда сын был со мной рядом. Но при этом хотя бы смс присылала, даже с чужих номеров. А сейчас вообще на связь не выходит», – рассказал он.
Бывший муж также отметил, что никаких проблем у девушки не было, в противном случае она бы ему об этом сообщила, так как после развода они остались в хороших отношениях.
«Наши общие знакомые ничего сказать не могут, а сейчас половину ее друзей я не знаю. Ее близкая подруга сказала, что в тот день ее не видела», – подытожил собеседник.
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Евгения Матвеева исчезла в Уфе 22 октября. В настоящий момент пропавшую разыскивают волонтеры и полиция.  

Приметы: рост – 178 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, голубые глаза.
Одежда: красное пальто, черные полусапоги.

Если вам что-то известно о том, где находится девушка, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан

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