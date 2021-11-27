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В Башкирии женщина за рулем иномарки въехала в автобус с пассажирами

В Башкирии женщина за рулем иномарки въехала в автобус с пассажирами

10:27, 27 ноя 2021

Вчера, 26 ноября, около 21 часа 30 минут в Стерлитамакском районе иномарка врезалась в автобус. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

По данным ведомства, на 129 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись «Renault Logan» под управлением 20-летней жительницы Салавата и встречный рейсовый автобус «Волжанин», за рулём которого находился 61-летний житель Дуванского района. 

В результате ДТП погибших и пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. Известно, что автобус, в салоне которого находилось 10 человек: 2 водителя и 8 пассажиров, двигался по маршруту Кумертау-Казань. 


«Для дальнейшего следования пассажиры пересажены в другой автобус. Так же установлено, что стаж вождения водителя «Renault»  составляет один год», — прокомментировали в пресс-службе ведомства. 

По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамакский район аварии происшествия в Стерлитамаке происшествия
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