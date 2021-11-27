В Башкирии женщина за рулем иномарки въехала в автобус с пассажирами
10:27, 27 ноя 2021
Вчера, 26 ноября, около 21 часа 30 минут в Стерлитамакском районе иномарка врезалась в автобус. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
По данным ведомства, на 129 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись «Renault Logan» под управлением 20-летней жительницы Салавата и встречный рейсовый автобус «Волжанин», за рулём которого находился 61-летний житель Дуванского района.
В результате ДТП погибших и пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. Известно, что автобус, в салоне которого находилось 10 человек: 2 водителя и 8 пассажиров, двигался по маршруту Кумертау-Казань.
«Для дальнейшего следования пассажиры пересажены в другой автобус. Так же установлено, что стаж вождения водителя «Renault» составляет один год», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.