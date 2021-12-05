В Уфе из-за прорыва трубопровода затопило одну из улиц

13:42, 05 дек 2021

Утром, 5 декабря, в Кировском районе города Уфы произошел прорыв трубы водоснабжения. Об этом сообщили в столичном отделе ГИБДД.



Коммунальная авария привела к затоплению проезжей части по ул. Авроры. В информации сообщается, что на протяжении улицы от дома №6/1 до дома №7 движение транспорта ограничено. Горожан и гостей столицы просят заблаговременно планировать маршрут для объезда. Сейчас на месте прорыва трубы работают представители коммунальных служб и инспекторы ГИБДД.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: отдел ГИБДД Уфы