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В Уфе из-за прорыва трубопровода затопило одну из улиц

В Уфе из-за прорыва трубопровода затопило одну из улиц

13:42, 05 дек 2021

Утром, 5 декабря, в Кировском районе города Уфы произошел прорыв трубы водоснабжения. Об этом сообщили в столичном отделе ГИБДД.

Коммунальная авария привела к затоплению проезжей части по ул. Авроры. В информации сообщается, что на протяжении улицы от дома №6/1 до дома №7 движение транспорта ограничено. Горожан и гостей столицы просят заблаговременно планировать маршрут для объезда. Сейчас на месте прорыва трубы работают представители коммунальных служб и инспекторы ГИБДД.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: отдел ГИБДД Уфы
Теги: Уфа происшествия
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