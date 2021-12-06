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Массовая авария в Башкирии: пострадал водитель и ребенок

Массовая авария в Башкирии: пострадал водитель и ребенок

17:43, 06 дек 2021

Авария в Башкирии произошла сегодня, 6 декабря, на 1336 км трассы М5 «Урал» в Туймазинском районе. Массовое ДТП произошло с участием трех автомобилей: «VoIkswagen Jetta», «Lada Granta» и «Datsun».

В результате аварии, пострадали 38-летний водитель «Datsun» и его 5-летний ребенок.

На место происшествия выезжали работники ПЧ (с. Кандры) Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, скорая медицинская помощь и сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в опрокинувшемся авто погиб пассажир. Авария в Башкирии произошла на территории Мишкинского района, 28-летний житель города Уфы, двигаясь на автомобиле «Фольксваген Гольф» по участку автодороги Уфа-Янаул, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.


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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба ГИБДД по РБ
Теги: Туймазинский район аварии происшествия
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