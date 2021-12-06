Массовая авария в Башкирии: пострадал водитель и ребенок
17:43, 06 дек 2021
Авария в Башкирии произошла сегодня, 6 декабря, на 1336 км трассы М5 «Урал» в Туймазинском районе. Массовое ДТП произошло с участием трех автомобилей: «VoIkswagen Jetta», «Lada Granta» и «Datsun».
В результате аварии, пострадали 38-летний водитель «Datsun» и его 5-летний ребенок.
На место происшествия выезжали работники ПЧ (с. Кандры) Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, скорая медицинская помощь и сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в опрокинувшемся авто погиб пассажир. Авария в Башкирии произошла на территории Мишкинского района, 28-летний житель города Уфы, двигаясь на автомобиле «Фольксваген Гольф» по участку автодороги Уфа-Янаул, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.