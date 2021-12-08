Глава Башкирии ввел обязательный режим самоизоляции для граждан, у которых подозревают COVID-19

22:00, 08 дек 2021

Руководитель Башкирии Радий Хабиров официально объявил о введении обязательного режима самоизоляции для граждан, у которых подозревают COVID-19. Новое правило распространяется также на лиц, вступавших с ними в контакты.







Исключение сделано только для граждан Башкирии, прошедших вакцинацию, и тех, кто переболел коронавирусом. Информационный портал RT пишет об этом со ссылкой на официальное заявление администрации Башкирии.



Ранее появилась информация о том, что вакцинацию от COVID-19 обязательно должны проходить жители Рязанской области, включая лиц в возрасте от 60 лет.



В начале месяца вакцинация от коронавируса стала обязательной для жителей Республики Коми из возрастной категории 60+.





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