Глава Башкирии ввел новые ковид-ограничения в республике

10:51, 15 дек 2021

Обязательный режим самоизоляции в течение двух недель с прохождением ПЦР-теста на COVID-19 должны соблюдать прибывшие в Башкирию из некоторых иностранных государств. Соответствующие изменения в указ о повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава республики Радий Хабиров.







«Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней с прохождением ПЦР-теста на COVID-19 должны соблюдать те, кто прибыл в Башкортостан из иностранных государств, указанных в постановлении главного санитарного врача России (Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, ЮАР и Гонконг), в том числе транзитом через другие регионы России», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.





Отмечается, что данное требование не распространяется на членов экипажей самолетов.



Кроме этого, в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ срок действия отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 сокращён с 72 до 48 часов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



