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В Башкирии открыли боксы для больных штаммом «омикрон»

В Башкирии открыли боксы для больных штаммом «омикрон»

11:33, 16 дек 2021

В минздраве республики рассказали, при каких обстоятельствах и кого из жителей Башкирии помещают в обсерваторы.

По данным Минздрава, данные боксы предназначены для приезжающих из неблагополучных регионов, где зарегистрирован новый штамм «омикрон».

Напомним, ранее подобный бокс появился на базе ковид-госпиталя в Нижнем Новгороде. В настоящее время эти боксы не используются в связи с отсутствием подобных больных.


Напомним, штамм «омикрон» был обнаружен в Южной Африке. Самые ранние образцы датированы 9–11 ноября 2021 года. В настоящее время многие страны заявляют об обнаружении у них штамма «омикрон». По данным Роспотребнадзора, все ПЦР-тест-системы, применяемые в России, эффективны в том числе для выявления заболевания новым штаммом «омикрон». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России выявлено 16 случаев «омикрона».

Ранее глава Башкирии ввел обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней со сдачей ПЦР-теста на COVID-19 для прибывших в Башкирию из следующих стран: Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, ЮАР и Гонконг, в том числе транзитом через другие регионы России. Это требование не распространяется на членов экипажей воздушных судов.


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Источник: mkset.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии здравоохранение
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