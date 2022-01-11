Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Уфе у трех человек подозревают штамм коронавируса «омикрон»

В Уфе у трех человек подозревают штамм коронавируса «омикрон»

14:03, 11 янв 2022

В Уфе у трех человек подозревают штамм коронавируса «омикрон». Они находятся на изоляции с конца декабря. Об этом сегодня, 11 января, сообщили в пресс-службе Центра гигиены и эпидемиологии в Уфе.

По данным центра, пассажиры прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, где распространен новый штамм.

— Выявлено 3 человека с положительным результатом на ковид, пробы направлены в НИИ «Вектор» на секвенирование на принадлежность к штамму. В настоящее время ожидаются результаты обследования, — сообщили в пресс-службе Центра гигиены.

Пациенты и те, кто контактировал с ними, находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Читайте также:

В школах Уфы хотят развернуть пункты ревакцинации от COVID-19
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа Коронавирус в Башкирии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: