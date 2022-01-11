14:03, 11 янв 2022

В Уфе у трех человек подозревают штамм коронавируса «омикрон». Они находятся на изоляции с конца декабря. Об этом сегодня, 11 января, сообщили в пресс-службе Центра гигиены и эпидемиологии в Уфе.







По данным центра, пассажиры прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, где распространен новый штамм.



— Выявлено 3 человека с положительным результатом на ковид, пробы направлены в НИИ «Вектор» на секвенирование на принадлежность к штамму. В настоящее время ожидаются результаты обследования, — сообщили в пресс-службе Центра гигиены.



Пациенты и те, кто контактировал с ними, находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

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