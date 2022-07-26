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В России начали болеть новым штаммом коронавируса «кентавр»

В России начали болеть новым штаммом коронавируса «кентавр»

22:04, 26 июл 2022

В России выявили первые случаи заболевания новым подвариантом «кентавр» омикрон-штамма коронавируса. Как правило, инфекция протекает легко, без госпитализации. Об этом сообщает ТГ-канал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.



Роспотребнадзор рекомендует россиянам из уязвимых категорий, в том числе страдающим от хронических болезней, носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками и ревакцинироваться от ковида каждые шесть месяцев.

Как напоминают санитарные врачи, хотя новые варианты COVID-19 переносятся не так тяжело, как предыдущие, коронавирус всё ещё остаётся опасным заболеванием.


По данным Роспотребнадзора, за последние две недели на подвариант штамма «омикрон» BA.2.75, или так называемый «кентавр», приходится 0,16 процента случаев, выявляемых в России.

Впервые новый подтип вируса был обнаружен в Индии в мае 2022 года.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии
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