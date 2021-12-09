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В Башкирии суточный прирост заболевших снизился до 589 человек

В Башкирии суточный прирост заболевших снизился до 589 человек

12:30, 09 дек 2021

На 11 часов 9 декабря в Башкирии зафиксировано 112 106 подтвержденных случаев COVID-19. Актуальные статистические данные предоставили в региональном Минздраве. Суточный прирост заболевших снизился до 589.

Выздоровели за период пандемии 101 080 человек. За минувшие 24 часа выписались 623 жителя республики. Умер еще 31 пациент, всего — 3856.

Привились первым компонентом вакцины против COVID-19 2 059 482 жителя региона. Завершили иммунизацию 1 842 592 человека.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии ввел обязательный режим самоизоляции для граждан, у которых подозревают COVID-19. Новое правило распространяется также на лиц, вступавших с ними в контакты.


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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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